10 Asów Małopolski 2022. Dawid Kubacki na czele! Gala finałowa Plebiscytu Sportowego [ZDJĘCIA]

W gronie zwycięzców plebiscytu, poza Dawidem Kubackim, znaleźli się także Trener Roku Kamil Mitoń, szkoleniowiec szachisty Jana-Krzysztofa Dudy, który w gronie 10 Asów Małopolski zajął miejsce tuż za skoczkiem narciarskim z Szaflar, oraz Odkrycie Roku w osobie Michała Pieli, bardzo obiecującego pływaka z Oświęcimia. Mianem Asa Honorowego wyróżniliśmy Agnieszkę Czopek-Sadowską, pierwszą medalistkę olimpijską w historii polskiego pływania.

- Bardzo dziękuję za to wyróżnienie, jest dla mnie bardzo ważne. To miłe, gdy doceniają cię ludzie, którzy ten sport znają, kochają, wiedzą, z czym się to wiąże, do jakich poświęceń zawodnik jest "przymuszony" - powiedział Dawid Kubacki, który z uwagi na występ w konkursie Pucharu Świata w lotach w Bad Mitterndorf pozdrowił uczestników gali, korzystając z połączenia wideo. - W sporcie jest tak, że najpierw trzeba się napracować, a później ewentualnie jest jakaś szansa na dobry wynik. Nie jest tak jak w normalnej pracy, że człowiek idąc do niej, wie, ile zarobi na koniec miesiąca. Tutaj tak naprawdę człowiek nie może mieć żadnej pewności, czy odniesie sukces, czy skończy tylko z kontuzjami. Myślę, że gdy jest się docenianym za to, co się robi, rekompensuje to te wysiłki.

prof. Andrzej Klimek

Rektor Akademii

Wychowania Fizycznego w Krakowie

Nagrodę w imieniu Dawida Kubackiego, podobnie jak za trzecią w rankingu Asów Małopolski Marynę Gąsienicę-Daniel, odebrał prof. dr hab. Szymon Krasicki, trener, wykładowca i znakomity ekspert narciarski, przed laty promotor pracy doktorskiej Justyny Kowalczyk w AWF Kraków.