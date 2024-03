10 Asów Małopolski. Adrianna Kąkol w tym roku ma walczyć w Paryżu o olimpijski medal

Kąkol znów w gronie 10 Asów Małopolski

- Poprzedni sezon był dla mnie ciężki, z uwagi na sprawy prywatne, ale i tak zakończył się zdobyciem medali w najważniejszych zawodach. Obieram to na plus - mówi Kąkol.

Młoda zawodniczka z Krakowa w 2022 r. przebojem wdarła się do seniorskiej kadry kajakarek, wraz z koleżankami z czwórki - także Karolina Naja, Anna Puławska i Dominika Putto - zdominowały wtedy rywalizację, wygrywając na swym koronnym dystansie 500 m mistrzostwa świata i Europy. Poprzedni sezon przyniósł złoto ME (taką rangę miały Igrzyska Europejskie) i srebro MŚ w K-4, czyli generalnie poziom został utrzymany.

Adrianna Kąkol zmierza na igrzyska w Paryżu

Nasza kajakarka właśnie udała się do Portugalii na kolejne zgrupowanie. Dwa udane poprzednie sezony to dobry prognostyk przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu. Polska osada ma już kwalifikację, ale jej skład nie jest jeszcze potwierdzony. Przed zawodniczkami eliminacje do kadry. Trudno jednak przypuszczać, by trener Tomasz Kryk - jeśli nie zajdą nieprzewidziane zdarzenia - będzie zaryzykował zmianę w dobrze działającej przez dwa lata maszynie.