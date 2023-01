10 Asów Małopolski. Agnieszka Czopek-Sadowska z Asem Honorowym. Prawie całe życie poświęciła pływaniu

Jak pani przyjęła przyznanie Asa Honorowego w naszym plebiscycie?

Dla mnie to bardzo duże wyróżnienie. Jest przecież tylu sportowców, byłych i czynnych, którzy mają sukcesy. Ja już czuję się emerytką (śmiech).

To wyróżnienie jest formą docenienia całokształtu dokonań, zarówno jak zawodnik, jak i trener. Wcześniej Asa Honorowego otrzymała m.in. śp. Maria Jakóbik, trenerka z SMS Kraków, w którym pani pracowała.

Była moją szefową, można powiedzieć, że teraz jest taka zmiana pokoleniowa. Dla mnie takie wyróżniania są trochę krępujące, wolę działać niż zbierać laury. To duża radość i satysfakcja, gdy widzę, że moi podopieczni robią postępy. Staram się śledzić kariery moich byłych zawodników, cieszę się, gdy się rozwijają, jest o nich głośno.

W pływackiej Szkole Mistrzostwa Sportowego przy ul. Grochowskiej w Krakowie wychowali się reprezentanci Polski. Tych zawodników, którzy przewinęli się przez SMS czy kluby Jordan i Galicja Kraków, a później zaistnieli w szerszej arenie było pewnie więcej.

Długo byłam trenerem naborowym. Jeśli widziałam, że ktoś ma predyspozycje, to zapraszałam do naszej szkoły. Na przykład Kasia Wasick, wcześniej Wilk (panieńskie nazwisko - przyp.), to zawodniczka, którą kiedyś wypatrzyłam. W reprezentacji Polski jest też teraz Jakub Majerski, wielka kariera jeszcze przed nim. Pamiętam, że to był taki "trudny" przypadek (śmiech), przekonał się dopiero wtedy, gdy zobaczył, że to, co mówi trener, działa. Nie chciałabym, by inni trenerzy pomyśleli, że przypisują sobie ich zasługi. Na pewno jednak ta pierwsza cegiełka, podstawa, wyszła ode mnie. Jeśli młody człowiek szybko nauczy się wzorowo techniki, to może na tym bazować. Trzeba pamiętać, że potem taki zawodnik rośnie, zmieniają się parametry fizyczne, ciągle trzeba pracować. A wyuczone ruchy, pamięć mięśniowa na pewno w tym pomagają.