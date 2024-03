10 Asów Małopolski. Kajakarz górski Michał Pasiut w walce o igrzyska w Paryżu szykuje się na "rzeź"

To nie jest konkurs popularności wśród kibiców, Asy wybiera kapituła. Poprzedni sezon faktycznie był dla pana tak dobry? Był i dobry, i też... bardzo niedobry. Zacząłem go poważną kontuzją kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. Uraz był związany z przetrenowaniem, prawdopodobnie zacisnęły się mięśnie przy kręgosłupie, aby chronić rdzeń. Ta był taki postrzał. Problemem było to, że nie miałem wtedy przy sobie fizjoterapeuty. Należało od razu coś robić, a ja to "przeleżałem". Miesiąc przed zawodami kwalifikacyjnymi do kadry w ogóle nie siedziałem w kajaku, nie byłem w stanie nic zrobić. Potem startowałem na zastrzykach przeciwbólowych. Jak patrzę wstecz, to nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak ja to zrobiłem... Można powiedzieć, że cudem dostałem się do reprezentacji. Potem była pogoń za formą w sumie przez cały rok, żeby zbudować coś z niczego. Medale bardzo cieszą, bo, jak mówię, to taki mały cud.

Jest pan wśród 10 Asów Małopolski. Dla pana to niespodzianka? Nie ukrywam, jestem troszkę zaskoczony tym, że znajduje się w tak zacnym gronie zawodników. To nazwiska, które zna cała sportowa Polska, więc bardzo miło być wśród nich.

Mimo tych problemów udało się panu dostać do kadry w mocno obsadzonej konkurencji slalomowej K-1. W Igrzyskach Europejskich, w randzie mistrzostw Europy, a później w mistrzostwach świata, zdobył pan w drużynie z Dariuszem Popielą i Mateuszem Polaczykiem dwa medale. Drużyna to nietypowa konkurencja, a bardzo widowiskowa, szkoda, że jest trochę na uboczu. Trzech zawodników musi znaleźć wspólną drogę do mety, wymijając się przy bramkach niekiedy na milimetry. Liczy się precyzja, szybkość, współpraca. Wydaje mi się, że właśnie to może podobać się kibicom.

W zawodach kajakarzy górskich ważniejsze są starty indywidualne. Czyli raz jesteście kolegami w drużynie, a raz rywalami? Cały czas jesteśmy kolegami. Oczywiście, gdy mamy przejazd indywidualny, to każdy zajmuje się sobą. Zawody zespołowe zazwyczaj otwierają ważne imprezy, możemy się skupić najpierw na tym, a potem na sobie. W zeszłym roku mieliśmy również to szczęście, że w głównych imprezach zdobywaliśmy te medale na początku. To pozytywny kopniak energii, aczkolwiek trzeba o tym szybko zapomnieć i skupić się na kolejnym starcie, bo jeżeli za dużo emocji przenosi się do kajaka, to nie wróży to nic dobrego. W naszym sporcie bardzo duże znaczenie ma koncentracja i osiąganie stylu flow, czyli takie zamykanie się w swojej głowie, bo przejazd jest krótki. Trwa około 100 sekund i musi być perfekcyjny.

W crossie rywalizuje się na torze kajakowym bezpośrednio z płynącymi obok rywalami, w slalomie płynie się samemu, a decyduje czas. Jak to porównać? Slalom jest konkurencją bardzo nieprzewidywalną. Powiedzmy, że biegacz czy pływak zawsze ma podobną sytuację, jest w stanie mniej więcej założyć sobie czas, ocenić, co się wydarzy, prawda? U nas oprócz wytrenowania ogromnie znaczenie mają warunki zewnętrzne - ruch wody, ruch palików bramek na wietrze. Czasem najmniejszy błąd kosztuje utratę dobrego przejazdu i braknie trochę do dobrego miejsca. A w crossie do tego wszystkiego dochodzą jeszcze rywale, którzy są obok ciebie i próbują, kolokwialnie mówiąc, "skrócić cię o głowę". Ta konkurencja jest jeszcze bardziej nieprzewidywalna, na pewno bardziej widowiskowa niż sam slalom, bo widz może obserwować tę walkę między zawodnikami, którzy są na wodzie w jednym czasie. Slalom dla mniej obeznanego kibica wygląda tak sam w przypadku każdego przejazdu. W crossie dużo więcej się dzieje, jest bitka, w ferworze walki można oberwać wiosłem.

Pan startuje z powodzeniem w jeszcze jednej "nietypowej" konkurencji kajakarstwa górskiego - kayak crossie. Bardzo go lubię. W poprzednim roku przez kontuzję musiałem delikatnie z tego zrezygnować. Na starcie jest skok do wody z wysokiej rampy, to obciążą kręgosłup, no a moje plecy przez cały sezon były w opłakanym stanie. Nie ukrywam, że świat poszedł do przodu, rywale się poprawili, staram się nadrabiać te zaległości. Zobaczymy, jak będzie.

W kayak crossie ma pan większe indywidualnie sukcesy niż w slalomie, w mistrzostwach świata 2021 był pan w wielkim finale, zajął czwarte miejsce.

Wtedy otarłem się o podium, do dzisiaj mi się czasami śni, jak tak głupio można było stracić medal. No bo wtedy nie przegrałem z zawodnikami obok mnie, tylko z bramką balonową, która mi odskoczyła nie tak, jak się spodziewałem, przez to musiałem kilka sekund ekstra poświęcić na to, żeby ją prawidłowo pokonać. To kosztowało mnie brązowy medal i życiowe osiągnięcie. Niemniej miałem szczęście, bo wtedy to już była nowa konkurencja olimpijska. Uzyskując bardzo dobre, czwarte miejsce w mistrzostwach świata mogłem liczyć również na wysokie wsparcie.

W tym roku kayak cross będzie na igrzyskach w Paryżu. Na razie nie wiadomo, czy pan tam wystąpi.

Nie mamy jeszcze kwalifikacji w tej konkurencji, będziemy musieli o nią ścigać się na Pucharze Świata w Pradze. Miejsc zostało bardzo mało, tylko trzy, a chętnych jest kilkanaście. Już się śmiałem z kolegami, że chyba trzeba będzie jakieś dodatkowe ochraniacze zamówić, bo to po prostu będzie "wojna". Pewnie będą się łamały wiosła, mam nadzieję, że tylko one (śmiech). Szykuje się na to, że to będzie "rzeź". Dobrze, że pod uwagę nie są brani ci, którzy już mają kwalifikację w crossie i slalomie. Najpierw jednak trzeba się dostać do kadry.