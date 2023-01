10 Asów Małopolski. Michał Piela został Odkryciem Roku. Z pływaniem młody zawodnik Unii Oświęcim wiąże swoją przyszłość

Pana sukcesy zostały dostrzeżone przez Kapitułę naszego plebiscytu, jest pan Odkryciem Roku w Małopolsce.

To moje pierwsze takie wyróżnienie. Bardzo się z cieszę, że zostałem zauważony i doceniony.

Pływacy z Oświęcimia już zaistnieli w głównej kategorii "10 Asów". Przed laty był to Paweł Korzeniowski, który z zawodników z regionu miał największe sukcesy.

Dla mnie za młodu był to wzór, kierowałem się jego sukcesami. Zawsze chciałem był lepszy niż on. Mam nadzieję, że uda mi się przebić jego osiągnięcia. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie będzie o to łatwo.

2022 rok, za który otrzymał pan wyróżnienie, był chyba najlepszy w dotychczasowej karierze. Był pan jednym z najlepszych juniorów nie tylko w kraju.

Jak na razie tak. Startowałem na mistrzostwach Europy juniorów, na nich udało mi się pobić rekord Polski, zdobyć dwa medale - złoty i brązowy (w stylu zmiennym, odpowiednio na 400 i 200 m - przyp.). To jak najbardziej duży sukces. Zakwalifikowałem się także na mistrzostwa świata juniorów, na których, z powodu choroby, nie udało mi się jednak zaprezentować najwyższego poziomu. Później obroniłem tytuł seniorski, pobiłem kolejny rekord Polski na krótkim basenie i zrobiłem minimum na mistrzostwa świata w Melbourne, niestety, o dwa tygodnie za późno i tam nie pojechałem.