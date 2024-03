10 Asów Małopolski. Nagrodę w imieniu Dawida Kubackiego odebrał jego tata Edward. "Wierzę, że jakiś sukces w tym sezonie jeszcze będzie"

Syn odnosi sukcesy w skokach narciarskich, tata odbiera nagrody

Jak mówi, już się przyzwyczaił do odbierania nagród za syna. - Gdy Dawid otrzymuje jakąś nagrodę, to zazwyczaj jest wtedy na zawodach albo na jakimś wyjeździe. Ma ich już dużo zdobytych, jest na nie wszystkie specjalnie miejsce w domu. Asy Małopolski to wyjątkowy plebiscyt, bo to wyróżnienie przyznawane przez szlachetną kapitułę, a Dawid paru ładnych lat jest w czołówce - mówi pan Edward.

Patrząc kategoriami sportowymi, wynik Dawida w plebiscycie za 2023 r. jest gorszy, bo wcześniej było zwycięstwo, m.in. za 2022 r. był Asem nr 1. Wprawdzie w nowym rozdaniu, na początku kalendarzowego roku 2023, odnosił sukcesy, miał medal MŚ, ale pierwsza połowa aktualnej zimy jest po prostu słaba.