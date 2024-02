10 nietypowych muzeów w Krakowie. Zwiedzisz je za darmo! Kiedy?

Jak połączyć przyjemne z pożytecznym? Wybrać się na wycieczkę do muzeum i to zupełnie za darmo. Odwiedzenie muzeum to doskonałe rozwiązanie na wolny dzień lub popołudnie. Zwiedzanie wybranych miejsc może być nie tylko okazją do miłego spędzenia czasu, ale przede wszystkim może pełnić funkcję edukacyjną.