100 tysięcy darmowych lotów i przejazdy taksówkami dla uchodźców z niszczonej przez Rosję Ukrainy. Jak dostać bezpłatny bilet? Zbigniew Bartuś

Węgierskie tanie linie lotnicze Wizz Air, mające jedną z głównych baz w Krakowie, w ramach wsparcia dla walczącej Ukrainy zaoferowały obywatelom tego kraju 100 tysięcy bezpłatnych przelotów z terenu sąsiednich państw, czyli Polski, Słowacji, Węgier i Rumunii. Linia pomaga uchodźcom dostać się do miejsc docelowych, gdziekolwiek miałyby one być. W tym celu skierowała do państw graniczących z Ukrainą większe samoloty i wyznaczyła dodatkowe połączenia. Równocześnie obecna w trzynastu największych polskich miastach, w tym w Krakowie, firma taksówkowa - FREE NOW – zaoferowała wolontariuszom i organizacjom darmowe przejazdy taxi dla uchodźców z Ukrainy.