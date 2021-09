100-lecie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Krakowie. Pastor Marek Rakowski: - Kiedyś powiedziałbym: „Co to za życie?”

- Czym jest powołanie?

Pastor MAREK RAKOWSKI, wieloletni duchowny zborów małopolskich, obecnie sekretarz Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP. Mąż, ojciec, działacz społeczny i konsultant ds. rodzin Archiwum

- To posiadanie daru, predyspozycji do wykonania pewnej szczególnej misji. W przypadku osób duchownych można powiedzieć, że to wezwanie przez Boga do pełnienia służby. Oczywiście, często wiąże się powołanie z działaniem nadzwyczajnym, objawieniem, cudem. Ale nie zawsze tak musi być, czego przykładem są pierwsi uczniowie Pana Jezusa. Nad morzem pojawił się Mistrz i powiedział do rybaków: „Chodźcie za mną”.

- Kiedy pastor „usłyszał” słowa „Chodź za mną”?

- Było to w bardzo ciekawym okresie, który wspominam z sentymentem. Początek lat 80. XX w. to czas karnawału Solidarności. Intensywnie poszukiwałem wtedy wolności, tej politycznej. Wychowany zostałem w rodzinie antykomunistycznej. Kiedy wprowadzono stan wojenny, spotkało mnie duże rozczarowanie, że tak łatwo było wówczas podmyć fundamenty wyzwoleńczego ruchu. Do tego doszło załamanie związane ze śmiercią ojca, chorobą matki, problemami osobistymi, co pchnęło mnie w stronę duchowych poszukiwań. Otrzymałem wtedy Pismo Święte, zacząłem je czytać, fascynować się zawartymi w nim treściami i odwiedzać różne chrześcijańskie wspólnoty.