11 polskich uczelni w prestiżowym rankingu szanghajskim, w tym Uniwersytet Jagielloński i Akademia Górniczo-Hutnicza

Academic Ranking of World Universities, nazywany także Listą Szanghajską, uznawany jest za jeden z najbardziej prestiżowych rankingów szkół wyższych na świecie. Od 2003 roku przygotowuje go Institute of Higher Education przy Uniwersytecie Jiao Tong w Szanghaju. Twórcy zestawienia spośród uczelni z całego świata wybierają 1000 najlepszych.

Jak powstaje ranking szanghajski? Klasyfikowane są osiągnięcia naukowe i badawcze szkół wyższych. Ocenie podlegają kadra naukowa i studenci. Autorzy Listy Szanghajskiej biorą pod uwagę m.in. liczbę absolwentów, pracowników, którzy otrzymali Nagrodę Nobla lub Medal Fieldsa, liczbę autorów najczęściej cytowanych prac wśród kadry, liczbę artykułów w pismach naukowych „Nature” i „Science”, a także dane dotyczące dorobku publikacyjnego uczelni. Prócz ogólnego zestawienia wyższych uczelni opracowywany jest również ranking uczelni prowadzących konkretne kierunki (i to one podlegają wówczas ocenie).

W tegorocznej, 20. już edycji rankingu prym wiodą – zwłaszcza w pierwszej dziesiątce – uczelnie amerykańskie. Nie jest to zaskoczeniem, bo tak było i w poprzednich latach. Za najlepszy uniwersytet na świecie znów został uznany Harvard. Zresztą lideruje on w szanghajskim zestawieniu od samego początku. Kolejne miejsca na podium zajęły również uczelnie amerykańskie. Na drugiej pozycji sklasyfikowano Stanford University, a na trzeciej – MIT, czyli Massachusetts Institute of Technology.