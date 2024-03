1100 pomysłów na ulepszanie Krakowa. Budżet Obywatelski pod Wawelem po raz jedenasty OPRAC.: Małgorzata Mrowiec

Krakowski magistrat podsumował: 1100 zadań zostało zgłoszonych do 11. edycji budżetu obywatelskiego. Z tej liczby aż 872 wnioski dotyczą zadań proponowanych do realizacji w dzielnicach, natomiast 228 to projekty ogólnomiejskie. Na wszystkie przedsięwzięcia w tegorocznej edycji BO w Krakowie przewidziano 46 mln złotych. W tej kwocie na projekty dzielnicowe do dyspozycji mieszkańców jest 36,8 mln zł, a na zadania ogólnomiejskie - 9,2 mln złotych.