12 tys. złotych na dziecko. Nowe świadczenie dla rodzin w ramach projektu "Polski Ład". Kto je dostanie i od kiedy będzie wypłacane? OPRAC.: Marlena Hebda

Polski Ład. 12 tys. zł na opiekę nad dzieckiem - założenia i warunki nowego świadczenia dla rodzin Jessica Rockowitz/unsplash.com

12 tys. zł plus na drugie dziecko to projekt Prawa i Sprawiedliwości, który ma na celu pomoc finansową dla polskich rodzin. Jest to także jedno z założeń projektu Nowy Polski Ład. Komu będzie przysługiwać 12 tys. na dziecko i na czym dokładnie polega świadczenie?