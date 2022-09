12-letnia żeglarka pokazała klasę. Hanna Chojnicka laureatką Nagrody Fair Play PKOl

Wyróżnienie Fair Play honoruje szczególny czyn "czystej gry", którego dokonał zawodnik lub zawodniczka, zespół sportowy, trener czy działacz. Czynem tym pomógł innym, dając tym samym wyraz humanistycznej postawy wobec drugiego człowieka.

Chojnicka to zaledwie 12-letnia żeglarka, zawodniczka Jacht Klubu Wielkopolski. W marcu na treningu odbywającym się podczas zgrupowania na jeziorze Garda zauważyła, że jedną z dziewcząt nieszczęśliwie i boleśnie uderzył w głowę bom, a jej łódka się wywróciła. Młoda zawodniczka błyskawicznie zareagowała – podpłynęła do koleżanki i pomogła jej wejść do swego Optymista. Następnie, nie mając na sobie suchego sztormiaka, wskoczyła do zimnej wody jeziora i - po postawieniu łódki – podpłynęła, przekazując ją poszkodowanej żeglarce. Ważne jest i to, że na krótko przed tą dość dramatyczną sytuacją sama Hania poślizgnęła się i uderzyła nosem w burtę. Mocno bolało, niemal cała twarz była zakrwawiona, ale – gdy trzeba było pośpieszyć z pomocą – dziewczynka nie zawahała się ani przez chwilę…