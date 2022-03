1920. Wojna i miłość odc. 4. Order Virtuti Militari od Piłsudskiego. Streszczenie [17.03.22]

"1920. Wojna i miłość". Streszczenie 4. odcinka

Władek otrzymuje z rąk marszałka Piłsudskiego order Virtuti Militari. Po krótkiej rekonwalescencji wraca do swojego garnizonu. Bronek otrzymuje od dostawcy mąki kopertę z pokaźną sumą pieniędzy. W majątku Dąbrówka policja przeszukuje chałupy, szuka Szczepana, który dostarczał do garnizonu komunistyczne ulotki i namawiał do buntu i dezercji. Aleksander otrzymuje depeszę, musi stawić się w Warszawie. Tu okazuje się, że został zabity agent bolszewickiej siatki wywiadowczej, który padł ofiarą bandyckiego napadu. Aleksander musi odbudować przerwaną strukturę. W tym celu nawiązuje współpracę z Sabiną, właścicielką eleganckiego salonu z kapeluszami. Józef i Jadwiga biorą ślub. Bronek zostaje poinformowany przez swojego podwładnego, że nowa mąka dostarczana teraz do wojskowych magazynów jest fałszowana. Bronek informuje o tym Miecia, ten jednak lekceważy tę informację. Proponuje, by Bronek nie oponował, wziął przecież łapówkę, poza tym musi utrzymać rodzinę. Lulu jest w ciąży.