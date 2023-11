2. Liga Żużlowa. Grupa Azoty Unia Tarnów buduje ciekawy skład na sezon 2024. Są kontrakty z nowymi zawodnikami

Nowe umowy z Grupą Azoty Unią Tarnów podpisali:

Timo Lahti

David Bellego

Daniel Jeleniewski

Adrian Cyfer

Marko Lewiszyn

Peter Ljung (kontrakt "warszawski")

Kenneth Bjerre (kontrakt "warszawski")

O tym, że pierwsza piątka z wymienionych ma jeździ w Tarnowie, podawano już wcześniej, informując, że ustalono z nimi warunki kontraktu. To jednak nie to samo, co zawarcie umowy. Teraz już wiadomo, że wszyscy będą występować w barwach "Jaskółek" w przyszłym roku.

Fin Lahti, Cyfer, Francuz Bellego i Jeleniewski to doświadczeni zawodnicy, mający za sobą lata jazdy na wyższych szczeblach - w ekstralidze i I lidze. Ukrainiec Lewiszyn to z kolei objawienie poprzedniego sezonu w II lidze.

Zawodnik "awaryjnie" wypożyczony z Wilków Krosno stał się mocnym punktem tarnowskiej drużyny. Teraz ponownie został wypożyczony na rok. Co ważne, będzie mógł jeździł na pozycji młodzieżowca (U24).