20 lat Konsulatu Generalnego Republiki Słowackiej w Krakowie. Uroczyście i z przytupem... żywiołowej Lúčnicy Marek Długopolski

- Świetnie się czuję w Krakowie. Jako konsul, ale też jako mieszkaniec – zapewnił Tomáš Kašaj, konsul generalny Republiki Słowackiej. I jest to, jak się okazuje, miłość odwzajemniona. Konsul nie tylko bowiem jest tutaj doskonale znany, ale także bardzo lubiany. A najlepszym tego dowodem była liczba gości, którzy 15 grudnia zjechali do stolicy Małopolski, by uczcić 20-lecie otwarcia konsulatu w Krakowie.