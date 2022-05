22 maja: Dzień Praw Zwierząt. Zaopiekuj się kotem, weź na spacer psa

Wiele zwierząt w Polsce jest wciąż traktowanych w sposób niehumanitarny. Dlatego tak ważna jest edukacja. Część ludzi w dalszym ciągu nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, że zwierzęta to istoty myślące, odczuwające ból i mające swoje indywidualne potrzeby. Każdemu zwierzęciu należy zapewnić nie tylko dostęp do wody i pożywienia, ale również odpowiednią dawkę ruchu i bezpieczne schronienie.

Cieszy jednak fakt, że coraz częściej traktujemy je jak członków rodziny – dbamy o ich dobrostan, rozwijamy umiejętności, tak planujemy nasze aktywności, by mogły być ich częścią. Nie zapominajmy też o zwierzętach dziko żyjących – im także należy się szacunek i dbanie o przestrzeganie ich praw.

Szczęśliwie razem

Dzień Praw Zwierząt to dobra okazja, by przyciągnąć uwagę do tej kwestii.

Warto w tym dniu podjąć działania na rzecz naszych braci mniejszych: podpisać wybraną petycję dotyczącą ochrony zwierząt, włączyć się w akcje charytatywne lub też samodzielnie zorganizować działania mające na celu niesienie pomocy zwierzętom w potrzebie, czy też wesprzeć jedną z wielu fundacji, które starają się poprawić życie zwierząt.