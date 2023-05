26 maja obchodzimy Dzień Matki. To idealna chwila, by pomyśleć o zdrowiu naszych mam. Zatroszcz się o ukochaną osobę i zabierz ją na badanie

Z Krajowego Rejestru Nowotworów wynika, że w 2020 r. z powodu raka szyjki macicy zmarło ponad 1,5 tys. Polek.

Wielu z nim możliwość skutecznego leczenia odebrało zbyt późne rozpoczęcie terapii. Szansę na to, by nie przeoczyć rozwijającego się nowotworu, daje program wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. Jest on skierowany do kobiet w wieku 25-59 lat, które raz na trzy lata mogą zgłosić się na profilaktyczną cytologię. Badania są wykonywane we wszystkich gabinetach ginekologicznych, które mają umowę z NFZ. W Małopolsce jest ich ponad 200.