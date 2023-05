26. Pola Nadziei: wsiądź do Żonkilowego Tramwaju i wesprzyj krakowskie hospicjum

To już 26. edycja „Pól Nadziei” – największej w Małopolsce akcji zbierania funduszy na opiekę nad osobami terminalnie chorymi i działalność krakowskiego Hospicjum św. Łazarza. W tym roku kampania odbywa się pod hasłem „Bądźmy razem”. – Chcemy zwrócić szczególną uwagę na to, że jedną z miar człowieczeństwa jest troska o tych z nas, którzy są zależni, słabi, potrzebujący opieki, a takimi właśnie są chorzy u kresu swojego życia – wyjaśnia Renata Połomska, koordynatorka „Pól Nadziei”.

Żonkilowy Tramwaj znów kursuje po Krakowie

Żonkilowy Tramwaj kursuje na trasie linii nr 6 z Cichego Kącika do Małego Płaszowa – od 8 do 10 maja w godz. 8:30–17. Dodajmy, że jest to tramwaj kursowy i złożenie datku na rzecz hospicjum nie zwalnia pasażerów z konieczności posiadania biletu.

Jednym z elementów kampanii „Pola Nadziei” jest Żonkilowy Tramwaj. Właśnie wyruszył on na krakowskie ulice. Zaczął kursować rankiem 8 maja i będzie jeździł aż do godzin popołudniowych 10 maja. Wolontariusze (młodzież z zaprzyjaźnionych szkół) prowadzą w nim kwestę na rzecz krakowskiego hospicjum. Pasażerowie – w zamian za datek – dostają na pamiątkę tradycyjną broszkę w kształcie żonkila, który jest międzynarodowym symbolem nadziei dla chorych potrzebujących hospicyjnej troski.

Od żonkilowych piosenek po plener malarski

Natomiast w sobotę 13 maja odbędzie się „Malowanie Pełne Nadziei”. To plener artystyczny przy Nowohuckim Centrum Kultury (al. Jana Pawła II 232), zorganizowany pod opieką artystki malarki Karoliny Dudy-Rajek. Do udziału w tym wydarzeniu hospicjum zaprasza wszystkich krakowian. Plener malarski potrwa od godz. 10 do 13. – Zapraszamy do NCK ze swoimi ulubionymi farbami, kredkami, może sztalugą. Skoro śpiewać może każdy, to malować oczywiście też. Zapraszamy serdecznie dorosłych i dzieci! – zachęca Renata Połomska.