3. etap Tour de Pologne. Górska jazda na trasie Wałbrzych-Duszniki-Zdrój [MAPA i PROGRAM]

Górski 3. etap Tour de Pologne. Aż 3000 m przewyższenia

Trzeci etap to już klasyczna górska jazda. Organizatorzy podają, że łączne przewyższenie to ponad 3000 metrów. Na trasie z Wałbrzycha do Dusznik-Zdroju są trzy górskie premii (wszystkie II kategorii). Ten poniedziałkowy etap może na dłużej ustalić układ sił w czołówce rankingu TdP.