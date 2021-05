3 maja rozpoczynamy Odkrywanie Beskidu Wyspowego 2021. I znowu sam na sam z wyspami. Kto zdobędzie koronę Beskidu Wyspowego i złotego rysia?

Wyruszymy też na malownicze ścieżki. Niezrównanym przewodnikiem po tej niezwykłej krainie i jej tajemnicach, będzie Dariusz Gacek, wielki miłośnik tej ziemi, a jednocześnie autor przewodnika po Beskidzie Wyspowym. Nie można również pominąć koncertu zespołu „Beskidzkie 2 plus 1”, a także „Wyspowego gotowania” ze Śwarnymi Babkami. Jako, że św. Ambroży jest patronem pszczelarzy, za pośrednictwem kamery zajrzymy również do beskidzkiej pasieki.

Piechurzy, miłośnicy „wyspiarskiej” krainy, kolejny już raz spotkają się nie na którejś z „wysp” Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy”, jak to bywało przed laty, a – ze względów bezpieczeństwa - przed ekranami komputerów.

- Odbędzie się także bicie rekordu świata we wspólnym śpiewaniu hymnu Odkrywców Beskidu Wyspowego – przypomina Czesław Szynalik.

To ostatnie wydarzenie rozpocznie się o godz. 15.

Hymn Odkrywców Beskidu Wyspowego

Prawdziwy zawrót głowy

Dla zwiedzających raj

To Beskid jest Wyspowy – 2x

Tu szlaków istny gaj

***

Zakochasz się w tych górach

Więc zapraszamy Cię

Gdzie Mogielica w chmurach - 2x

Rozciąga szczyty swe

***

Wśród mgieł się rozciągają

Wierzchołki wszystkich gór

Aż dech nam zapierają – 2x

Widoki wysp wśród chmur

***

Dunajec tu i Raba

Dorzecze mają swe

Beskidu to jest sława – 2x

A Ćwilin, Jasień w tle

***

Więc ruszaj razem z nami

Odkrywać Beskid tu

Wędrować przełęczami – 2x

W to miejsce jak ze snu.

(Na melodię „Gdzie strumyk płynie z wolna”)