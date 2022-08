3 września. Najważniejsze informacje na temat dzisiejszej daty [imieniny, wydarzenia, święta] redakcja

3 września. Najważniejsze informacje na temat dzisiejszej daty

3 września to 246. (w latach przestępnych 247.) dzień w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 119 dni. Swoje imieniny obchodzą m.in. Bartłomiej i Szymon. Ponadto tego dnia w 1968 urodził się Piotr Rubik - polski muzyk, kompozytor, dyrygent, producent muzyczny. Co jeszcze się wydarzyło? Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące 3 września.