30. finał WOŚP w gminie Gdów. Kwesta na ulicach. Znakomity wynik Rajdowej Orkiestry w Podolanach [ZDJĘCIA] Jolanta Białek

W gminie Gdów datki na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbiera kilkudziesięciu wolontariuszy. Wiadomo już, że pokaźna kwota - ponad 30 tys. zł zasili gdowską pulę dla okulistyki dziecięcej z 16. Rajdowej Orkiestry, która odbyła się 30 stycznia w godz. 9-15 na torze Mała Finlandia w Podolanach fot. Urząd Gminy Gdów Zobacz galerię (11 zdjęć)

Wolontariuszy gdowskiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2022 można spotkać w całej gminie, m.in. przy kościołach, szkołach, sklepach. Fundusze na zakup sprzętu dla okulistyki dziecięcej można wpłacać do godzin wieczornych, do ok. godz. 20, także do sztabowej stacjonarnej puszki WOŚP, ulokowanej w siedzibie sztabu - w Gminnej Hali Sportowej w Gdowie.