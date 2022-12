30 milionów, a może nawet więcej. Mateusz Morawiecki: Nie będzie rządowych środków na premie dla piłkarzy Krzysztof Kawa

Robert Lewandowski i pozostali polscy piłkarze pożegnali się z mundialem porażką z Francją w 1/8 finału Pawel Relikowski / Polska Press

Publiczna debata o nagrodzie za wyjście z mundialowej grupy, wywołana obietnicami premiera skierowanymi do piłkarzy, stawała się coraz bardziej burzliwa. Oburzenie było powszechne, bo dotyczyło obdarowywania milionami milionerów. By uspokoić nastroje, we wtorek po południu Mateusz Morawiecki opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie. "Nie będzie rządowych środków na premie dla piłkarzy" - napisał.