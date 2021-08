30 najbardziej poszukiwanych pracowników w Krakowie - SIERPIEŃ 2021. Ofert pracy więcej niż w 2020, ale mniej niż miesiąc temu. Zadyszka?

Krakowscy pracodawcy wciąż oferują więcej wolnych miejsc pracy niż rok temu. W lipcu 2021 roku było ich 2532, czyli aż o 630 więcej niż w lipcu 2020. Trzeba jednak pamiętać, że przed rokiem odczuwaliśmy skutki największej zapaści na rynku pracy od wielu lat. Wprawdzie 1902 oferty przedstawione wówczas przez GUP stanowiły jakiś postęp w stosunku do tragicznego czerwca 2020, ale porównanie z lipcem 2020, gdy tych ofert było 3451, wypadało zasmucająco. Warto zauważyć, że również teraz nie udało się odzyskać poziomu sprzed dwóch lat. Głównym powodem jest to, że niektóre branże wciąż odczuwają skutki głębokiego deficytu turystów zagranicznych i to się prędko nie zmieni. Inny powód jest taki, że część pracodawców szuka kadr innymi kanałami, niż GUP, głównie przez internet. Świadczy o tym około 50-procentowy wzrost liczby ofert pracy w popularnych serwisach zatrudnieniowych.