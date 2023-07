36-latek z nowym sercem. „Dostałem drugie życie”

– W procedurze leczenia pacjentów ważny jest także proces identyfikacji chorych, dla których przeszczep może okazać się jedyną szansą na uratowanie życia. Dlatego w naszym szpitalu we współpracy z kardiologami z innych ośrodków kwalifikujemy pacjentów do przeszczepu. Gdy wcześniej wiemy, że poszczególni chorzy wymagają przeprowadzenia transplantacji, to wówczas wdrażamy także odpowiednie procedury przedoperacyjne we współpracy z naszym całym zespołem: transplantologów klinicznych, kardiologów, kardiochirurgów, ale także z psychologami, fizjoterapeutami, pielęgniarkami. Przygotowanie pacjenta do operacji jest bardzo ważnym elementem procesu transplantacji – podkreśla dr hab. n. med. Karol Wierzbicki.