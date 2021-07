50 lat kapłaństwa księdza Jana Taffa z Hebdowa

- Prócz serdecznej atmosfery w domu i rodzinie, mile wspominam szkołę. Nauczycieli, lekcje, drogę do szkoły z Kolonii Hebdowskiej. Dojazdy konną furmanką, a zimą saniami. Życzliwych kierowców nielicznych aut, które wzniecały tumany kurzu na kamienistej drodze. W starszych klasach przy dobrej pogodzie jeździłem do szkoły dużym rowerem radzieckim. W domu była nauka. Praca w polu, choć ciężka, nie pamiętam, by była uciążliwa. Zwłaszcza, gdy były to całodzienne wyprawy w okolice Mniszowa, Rudna czy Wawrzeńczyc

– wspomina jubilat.

Niedziela była dla niego prawdziwym świętem, gdy konną bryczką rodzina udawała się na mszę do kościoła w Starym Hebdowie. To tam spotykał pijarów i kleryków, którzy spędzali w tym miejscu wakacje. Po ukończeniu szkoły podstawowej postanowił do nich dołączyć. Ukończył Liceum Pijarów w Krakowie, nowicjat, a następnie studia w Instytucie Filozoficzno-Teologicznym, zwieńczone święceniami kapłańskimi które otrzymał 18 czerwca 1971 r.