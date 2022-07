52-letniej Elżbiecie z rakiem trzonu macicy pomógł w leczeniu… artykuł w Dzienniku Polskim. Było w nim o nowatorskich operacjach w Krakowie

Dodaje, że niektórym może się wydawać dziwne, iż ktoś podjął brzemienną w skutki decyzję - o operacji, decydującej wszakże o życiu – na podstawie artykułu w regionalnym dzienniku, w który owinięto słoik od teściów – ale… - Los się czasem do ciebie uśmiecha i warto to wykorzystać – mówi pacjentka.

- Moja historia jest niesamowita. Kiedy zdiagnozowano u mnie raka, mój mąż pojechał odwiedzić swoich rodziców. Ci, swoim zwyczajem, zawinęli mu własnoręcznie zrobione przetwory w swą ulubioną gazetę. To jest „Dziennik Polski”. Kiedy małżonek rozpakował słoiki w domu, zobaczył artykuł, z którego wynikało, że w Krakowie można zoperować bezpłatnie raka endometrium przy pomocy robota da Vinci. Tylko dzięki temu artykułowi trafiłam błyskawicznie do Szpitala na Klinach! Aż trudno uwierzyć w taki zbieg okoliczności, ale tak naprawdę było

Postanowienie noworoczne, dramatyczna diagnoza i… słoik od teściów

W ostatniego Sylwestra Elżbieta obiecała w postanowieniu noworocznym sobie i mężowi, że w 2022 roku pójdzie do ginekologa i zrobi cytologię. Z powodu pandemii COVID-u nie robiła badań bardzo długo - od 2019 roku. Lekarz podczas badań USG stwierdził, że niczego złego nie widzi. Cytologia miała być czystą formalnością. - Ale nie była: wynik okazał się na tyle niepokojący, że skierowano mnie na dodatkowe badania, podczas których pobrano wycinki. W lutym dostałam informacje, że to rak endometrium w stadium przedinwazyjnym. Niestety, w marcu – proszę sobie wyobrazić to tempo! – był już inwazyjny. Tak to szybko szło, że nagle musiałam zawalczyć o życie – wspomina kobieta.