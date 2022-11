6-letni Franuś z Głogoczowa walczy z chorobą. Rodzina i przyjaciele proszą o pomoc Katarzyna Hołuj

Niespełna trzy miesiące temu u 6-letniego Frania Foremnego z Głogoczowa zdiagnozowano neuroblastomę, złośliwy nowotwór układu nerwowego. Chłopiec jest po operacji i przechodzi chemioterapię, ale czeka go dalsze leczenie. Jego rodzice chcieliby, aby trafił do szpitala w Barcelonie i tam został poddany terapii. Potrzeba na to jednak 2 mln zł, dlatego trwa zbiórka na ten cel. Można ją wesprzeć w sieci, ale będzie można też to zrobić na myślenickim rynku już w najbliższy piątek (11 listopada) podczas Narodowego Bieg Stulecia "od Bałtyku do Tatr".