70 tysięcy nielegalnych papierosów. Przechwycili je policjanci z powiatu krakowskiego

Policjanci udaremnili nielegalny biznes tytoniowy, a co za tym idzie wprowadzenie do obrotu blisko 70 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Handlarza zatrzymali policjanci specjalizujący się w zwalczaniu przestępczości akcyzowej, było to 8 października w godzinach porannych. Wówczas funkcjonariusze zauważyli przejeżdżającego chryslera, kierowanego przez znanego im 48-letniego obcokrajowca mieszkającego w Krakowie.

Wiedząc, że mężczyzna powiązany jest z przestępczą działalnością nielegalnych wyrobów tytoniowych, zatrzymali go do kontroli celem sprawdzenia przewożonego przez niego bagażu. Podczas przeszukania w przestrzeni bagażowej pojazdu ujawnili 15 tysięcy sztuk papierosów bez polskiej akcyzy. Podczas przeszukania znaleźli też klucze do innego pojazdu – forda i pilota, jak ustalili, od bramy do podziemnego garażu mieszczącego się w Krakowie, w którym pojazd ten miał być zaparkowany - relacjonuje podkom. Justyna Fil, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.