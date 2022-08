75 lat Wilgi Koźmice Wielkie. Z okazji jubileuszu klub otrzymał sztandar [ZDJĘCIA]

KS Wilga Koźmice Wielkie utworzono w 1947 roku, początkowo treningi odbywały się tam w trzech sekcjach: siatkówki, koszykówki, lekkiej atletyki. Natomiast sekcja piłki nożnej, która do dziś stanowi podstawę działalności klubu, powstała w roku 1951.

Obecnie w jej ramach trenuje blisko 100 zawodników, w czterech grupach: orliki, trampkarze, juniorzy, seniorzy. Przy „Wildze” działa także szkółka piłkarska, do której uczęszczają dzieci od czwartego roku życia.

Klub uczestniczy w rozgrywkach A klasy Małopolskiego Związku Piłki Nożnej Podokręg Wieliczka (seniorzy), a także w II Lidze Okręgowej Juniorów Starszych i III Lidze Okręgowej Trampkarzy. Obecnie prezesem zarządu „Wilgi” jest Tomasz Windak, a jego zastępcą Kamil Jarosik.

- To właśnie takie kluby jak „Wilga” są bijącym sercem wielickiego sportu. W takich miejscach stawiają pierwsze kroki utalentowani sportowcy, tutaj rodzi się pasja do aktywności sportowej, która potem towarzyszy przez całe życie. To także ważna część historii lokalnej społeczności. Dziękuję, że od wielu lat dokładacie wszelkich starań, by kolejne pokolenia sportowców doskonaliły swoje umiejętności, stając się chlubą nie tylko klubu, ale również gminy Wieliczka – powiedział podczas jubileuszu 75-lecia „Wilgi” burmistrz Wieliczki Artur Kozioł, składając podziękowania na ręce Tomasza Windaka.