8 tysięcy cudzoziemskich studentów na krakowskich i małopolskich uczelniach. Mogłoby ich być kilka razy więcej. Skąd przybywają? Zbigniew Bartuś

W minionym roku akademickim na uczelniach w Krakowie i Małopolsce studiowało blisko 8 tys. cudzoziemców z aż… 122 krajów (GUS uwzględnia w statystykach tylko tych, którzy planują zostać u nas przynajmniej na jeden rok akademicki). Ich udział w ogólnej liczbie studentów w naszym regionie (144,4 tys.) wyniósł zatem 5,4 procent. To mało. Na Mazowszu i w Opolskiem studenci z zagranicy stanowią blisko 10 proc., w Łódzkiem prawie 11 proc., a na Lubelszczyźnie – blisko 12 proc. Wyprzedza nas także Dolny Śląsk, gdzie odsetek cudzoziemców na uczelniach sięga 7 procent, a w ostatnich dwóch latach akademickich pokonało nas Podkarpacie (5,6 proc.). Podobny wynik do Małopolski odnotował Śląsk (5,2 proc.), a gorszy – Pomorskie (4,9 proc.). A skąd przybywa do nas najwięcej cudzoziemskich studentów? Oto najnowsze zestawienie krajów ich pochodzenia wraz z liczbą studiujących – z podziałem na kobiety i mężczyzn.