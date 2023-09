A gdzie to tak pięknie? Podniebne przestrzenie pełne kwiatów w Krakowie

Zielony dach Cogiteonu to pierwsze tego typu założenie w Krakowie. Przypomnijmy, że w wielu miastach, np. w Katowicach czy Lublinie taki pomysł świetnie się przyjął.

Po dachu Cogiteonu wkrótce będzie można spacerować, podziwiać widoki i kwitnące rośliny. Taki ogród spacerowy będzie miał powierzchnię liczącą prawie 10 000 m kw.

Podniebny ogród niczym ogród botaniczny, podzielony będzie na sześć typów łąk:

kwietną

dla motyli i pszczół

terenów piaszczystych

inspirowaną roślinami Afryki Południowej

inspirowaną roślinami Eurazji

inspirowaną roślinami Prerii

Wykorzystanie dachu na wprowadzenie zieleni do miasta to pomysł cieszący się rosnącą popularnością. Oprócz zieleni, odwiedzający docenią na pewno wspaniały widok na Kraków.

Taki widok na Kraków roztacza się z dachu Cogniteonu Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon

Natomiast w przyległym do Cogniteonu parku z naukowym placem zabaw znajdziemy głównie lipy, klony, graby, brzozy, dęby, platany i jabłonie. To one będą rządzić na 2-hektarowym terenie, który przylega do budynku od północnego-zachodu.