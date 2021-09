ABC społecznej krucjaty miłości O. Leon Knabit

Samo słowo krucjata kojarzy się z rozmaitymi akcjami fanatycznych katolików przez wieki. Jeśli ośmielam się go uzyć, to dlatego, że beatyfikowany dzisiaj (12 września) kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia, użył go, ogłaszając program naprawy dla narodu. Proponuję przyjrzeć się temu programowi.