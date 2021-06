abp Marek Jędraszewski: procesje odbędą się bez przeszkód abp Marek Jędraszewski

Łukasz Kaczanowski

Szanowna Redakcjo, Drodzy Czytelnicy „Dziennika Polskiego”! W 1968 roku procesja eucharystyczna ze Wzgórza Wawelskiego na Rynek Główny w Krakowie nie odbyła się. Władza komunistyczna wycofała swoją wcześniejszą zgodę i ostatecznie nie pozwoliła na to, by mieszkańcy Królewskiego Miasta mogli publicznie uczcić ukrytego w Najświętszym Sakramencie Króla Wszechświata. Aby przedstawić istotę zaistniałego konfliktu z władzami Krakowa, w korespondencji skierowanej do biskupów polskich kardynał Karol Wojtyła napisał: „Wysuwałem propozycję porozumienia się co do drogi, jaką procesja miałaby odbyć. W odpowiedzi usłyszałem, iż powstała nowa «tradycja» nieistnienia procesji poza obrębem Wzgórza Wawelskiego na skutek nieodbywania tej procesji ponad 20 lat. Odpowiedziałem, że gdy chodzi o tę procesję, a także o inne procesje Bożego Ciała w naszym Mieście, to można mówić z pełnym pokryciem o tworzącej się z każdym rokiem w coraz większym zakresie «tradycji zakazów» tych procesji”.