ABW w seminarium zakonnym pod Krakowem. Akcja ma związek ze śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Zatrzymany ksiądz Michał O.

Informację o akcji służb w Stadnikach potwierdził nam rzecznik zgromadzenia księży sercanów ks. Włodzimierz Płatek SCJ. Jak przekazał, chodzi o jedną kondygnację budynku zakonu, wynajmowaną na biura Fundacji Profeto, prowadzonej przez ks. Michała O., która otrzymała z FS 100 mln zł. Do zatrzymania księdza nie doszło jednak pod Krakowem, lecz - jak informuje Radio ZET - w jednym z hoteli w woj. świętokrzyskim.

Służby weszły do budynku w Stadnikach we wtorek o godz. 6, późnym popołudniem przeszukania wciąż trwały. Jak powiedział nam ks. Włodzimierz Płatek, funkcjonariusze ABW weszli dziś także do dwóch innych obiektów należących do zakonu sercanów, w innych rejonach Polski: do części mieszkalnej klasztoru w Stopnicy oraz do siedziby zgromadzenia w Warszawie.

Fundacja duchownego Michała O. zajmowała się pod Warszawą budową centrum pomocy dla ofiar przestępstw - Archipelag.