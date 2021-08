Adam Buksa. Z Krakowa do reprezentacji Polski przez Nową Anglię w USA Krzysztof Kawa

Adam Buksa to jedyny krakowianin w kadrze Paulo Sousy. Właśnie dostał powołanie na wrześniowe mecze eliminacji mistrzostw Europy z Albanią, San Marino i Anglią. To drugie podejście byłego piłkarza Wisły, Hutnika i Garbarni do reprezentacji Polski.