Adam Czerwiński: Jestem wszechstronnym biegaczem, ale muszę mierzyć siły na zamiary [ROZMOWA]

Co sprawia, że ciągle czegoś panu brakuje do zwycięstwa w Biegu Trzech Kopców? Trudność trasy, słabsza forma, zbyt mocni rywale?

Moim celem jest walczyć o zwycięstwo niezależnie od tego, jacy rywale pojawiają się na starcie. Ja zawsze próbuję. Najbliżej zwycięstwa w Biegu Trzech Kopców byłem zajmując drugie miejsca przed dwoma i trzema laty, a także w moim pierwszym występie, gdy zabrakło mi sześciu sekund. Ciężko utrzymać formę w okresie jesiennym, gdy startuje się przez tak długi czas od zimy. Można powiedzieć, że staję na starcie Biegu Trzech Kopców resztkami sił. To nie jest mój start docelowy, taki miałem wcześniej. Nie szykuję się do niego na sto procent, ale być może kiedyś siły pozwolą i nadarzy się okazja, by wygrać. Może będzie to kiedyś dla mnie start numer jeden i wtedy błysnę formą. Teraz chciałbym się troszeczkę bawić tym biegiem, cieszyć się z samego faktu, że możemy startować. Nie mam w tym roku na swoim koncie wielu biegów ulicznych czy górskich, więc na pewno to będzie spore przeżycie. W sobotę 2 października, dzień przed startem, będę obchodził 33. urodziny i mam nadzieję, że sprawię sobie prezent.