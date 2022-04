Adam Małysz i Mariusz Wach w roli aktorów, czyli jak sportowcy potrafią nas rozbawić Krzysztof Kawa

Adam Małysz z żoną Izabelą w programie Taniec z Gwiazdami krystian dobuszyński/polska press

Dla Mariusza Wacha, pięściarza z Krakowa, to nie pierwszyzna. Adam Małysz też jest obyty z kamerą, choć do tej pory były to wyłącznie produkcje reklamowe i dokumentalne. Teraz znani sportowcy połączyli siły, występując wspólnie w komedii "Poskromienie złośnicy".