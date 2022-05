Adam Małysz ogłosił, że wystartuje w wyborach na prezesa Polskiego Związku Narciarskiego

Wybory w Polskim Związku Narciarskim zaplanowano na 25 czerwca. O tym, że Małysz, który od kilku lat jest dyrektorem PZN, będzie kandydował w wyborach na prezesa związku, mówiło się w środowisku od ubiegłego roku. Teraz sam zainteresowany to oficjalnie potwierdził.

"W nawiązaniu do informacji pojawiających się dzisiaj w polskich mediach chcę potwierdzić, że zgłosiłem swoją kandydaturę na Prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Nie ogłaszałem tego wcześniej nie z powodu tajemnicy czy obaw, lecz chciałem po prostu dotrzymać harmonogramu zaplanowanego przez związek" - napisał Małysz w mediach społecznościowych. I dodał:

"Nie będę ukrywał, że była to jedna z trudniejszych decyzji w moim życiu. Mam świadomość, że zmieni wiele w stylu mojej pracy. Często powtarzałem, że dobrze czuję się w terenie, uczestnicząc w treningach i zawodach sportowych, a nie wyobrażam sobie siebie za biurkiem. Teraz, po wielu przemyśleniach, analizie za i przeciw, uznałem, że warto spróbować nowego wyzwania. Nawet emerytowany zawodnik potrzebuje motywacji. Do niedawna takim kopem motywacyjnym były poszukiwania trenera i nowe otwarcie jeśli chodzi o kadrę skoczków. Ten etap już za mną. Obecnie pomału przymierzam się do kolejnych zadań".