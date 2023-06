Adam Mickiewicz na czas wakacji wybrał się z Rynku Głównego do Gdyni?

"Adaś" pozostał jednak w Krakowie

- Krakowianie i turyści wciąż jednak mogą spotykać się pod „Adasiem” – uspokaja Grzegorz Biedroń, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej. - W Gdyni stanęła replika najbardziej znanego krakowskiego pomnika. W ten sposób nad morzem rozpoczynamy wielką akcję promocyjną „Daj się ugościć". Odwiedź Kraków. Odwiedź Małopolskę” w ramach, której przez Polskę przejadą cztery specjalne pociągi wakacyjne. Pierwszy wyruszy 24 czerwca. Rozpocznie bieg w Gdyni Głównej, by zakończyć trasę w Krakowie. W ten sposób goście będą mogli obejrzeć nie tylko Igrzyska Europejskie, ale również słynne Wianki lub zajrzeć na kąpielisko na Zakrzówku.

W Gdyni myślą o Krakowie

- Dla mieszkańców Gdyni to z kolei świetna okazja, by choć na chwilę przenieść się myślami do Krakowa, kulturalnej i turystycznej stolicy Polski – dodaje Paweł Mierniczak, dyrektor Małopolskie Organizacji Turystycznej.