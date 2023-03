Adopcja to piękna sprawa. Okaż serce! Miłość i dom to najpiękniejszy prezent dla czworonoga 28.03.23 Agnieszka Aulich

Kto powiedział, że można mieć serdeczne uczucia wyłącznie do ludzi? Czworonożny przyjaciel da nam wiele radości i bezinteresownych uczuć. Warto wybrać się do schroniska. Być może wypatrzysz tu psa lub kota, na widok którego serce ci mocniej zabije. Możesz podzielić się miłością, dać mu dobry, ciepły dom. Dla czworonoga ze schroniska to będzie najpiękniejszy prezent!