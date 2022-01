Agnieszka Gąsienica-Gładczan: Jestem dumna, że mam na igrzyskach i siostrę, i wychowankę z klubu [ROZMOWA]

Upływa osiem lat od czasu, gdy zakończyła pani zawodową karierę. Niby niewiele, ale jeśli chodzi o warunki zapewniane alpejczykom przez Polski Związek Narciarski, to pani siostra Maryna ma chyba nieporównanie lepsze...

Maryna ma dobre wsparcie ze strony PZN i ma naprawdę super team, który zapewnia jej związek. Miała dobre przygotowania do sezonu, wszystko to zawdzięcza związkowi. Od moich czasów dużo się pozmieniało. Ja jeździłam z jednym trenerem, nawet na igrzyska i czasem, żeby wykonać trening, trzeba było dogadywać się z innymi ekipami. Tymczasem Maryna ma cały sztab. Ale sądzę, że do tej zmiany doszło właśnie dzięki niej i sukcesom, które osiąga przez ostatnie dwa lata. Pewnie wiele osób przekonało się, że w narciarstwie też da się osiągnąć super wyniki i że nie jesteśmy krajem, któremu bardzo daleko do państw alpejskich. Fajnie, że w końcu możemy się liczyć w świecie. Odstawaliśmy też w Polsce od innych dyscyplin narciarskich, choćby od skoków, a teraz można powiedzieć, że to się zmieniło. Nie chcę jednak mówić, że narciarstwo alpejskie jest na pierwszym miejscu, bo przecież także w snowboardzie ostatnio Ola Król fajnie zapunktowała, wygrywając zawody Pucharu Świata.