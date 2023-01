Agnieszka Radwańska czaruje zagraniami podczas turnieju legend Australian Open. I komplementuje Magdę Linette

Agnieszka Radwańska: Magda gra po prostu fenomenalnie

Radwańska pokusiła się przed kamerami Eurosportu o podsumowanie zwycięstwa Linette nad Francuzką Carorline Garcią 7:6 (7-3), 6:4 w poprzedniej rundzie, mówiąc, iż "najlepiej grała w najważniejszych momentach".

Nie zaskakuje mnie, że Magda zaszła tak daleko, ale że nastąpiło to dopiero teraz - dodała "Isia".

- Przeciwniczka była bardzo wymagająca, początek Magdzie "uciekł", ale potem nastąpił powrót Magdy w tym secie i brawa dla niej, że swój najlepszy tenis zagrała w najważniejszych momentach. No i brawa za tie-break, bo to trochę loteria i trzeba być skupionym na sto procent - powiedziała Radwańska. - W drugim secie wszystko szło absolutnie równo, pojawiły się momenty zawahania, wstrzymania ręki i gdyby jeszcze w końcówce to się powtórzyło, to mogłoby być różnie. Jednak Magda zagrała fenomenalnie dwa ostatnie gemy, a przede wszystkim ostatni, który jest najtrudniejszy, bo trzeba zamknąć mecz, a grając o pierwszy wielkoszlemowy ćwierćfinał nie jest to łatwe.