Agnieszka Radwańska wróci na kort? Tak, jeśli skusi ją superliga

Sama krakowianka wymownie milczy. Nie dała się skusić na dywagacje ani w sierpniu, ani w ostatnich dniach, co tylko podsyca zainteresowanie jej osobą. Eksperci i kibice byliby zachwyceni, gdyby udało się doprowadzić do pojedynków z udziałem Agnieszki Radwańskiej i Igi Świątek. Byłoby to derbowe starcie, bowiem pierwsza z nich, była zawodniczka krakowskiego Nadwiślana, mogłaby obecnie reprezentować stołeczną Merę, a druga od lat jest wierna Legii Warszawa.

32-letnia Radwańska zakończyła karierę w listopadzie 2018 roku. Możliwe, że w deblu zagrałaby w parze z 30-letnią siostrą Urszulą, która od kilku lat bezskutecznie próbuje wrócić do pierwszej setki rankingu WTA. Ich udziału w rozgrywkach superligi nie wykluczył ojciec, a zarazem były trener Robert Radwański.

Na czym miałaby polegać ta rywalizacja? Zgodnie z informacjami, które przekazał w sierpniu Mirosław Skrzypczyński przy okazji konferencji prasowej dotyczącej Narodowego Dnia Tenisa, będą to czteropoziomowe rozgrywki klubowe (ekstraklasa, I, II i III liga), a na każdym poziomie będzie rywalizować osiem drużyn. Faza zasadnicza składać się będzie z siedmiu kolejek, w której będzie obowiązywał system każdy z każdym, lecz bez zasady mecz i rewanż. W grudniu odbędzie się runda finałowa - cztery najlepsze drużyny zagrają o mistrzostwo lub o awans na wyższy szczebel, a pozostałe cztery o utrzymanie. Spadną po dwie ekipy na danym poziomie.