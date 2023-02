Akacjowa 38. Celia spodziewa się dziecka. Sprawdź, co wydarzy się w kolejnych odcinkach. Przeczytaj streszczenie [odc. 28-30] 8.02.23 an

28. odcinek Akacjowej 38 będzie można obejrzeć w środę 15 lutego. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45. Odcinek potrwa około 40 minut. Akacjowa 38 Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Trini nie chce, by Ernesto skrzywdził Marię Luisę. Grozi, że wyda go żandarmom, choć takim działaniem sobie również zaszkodzi. Okazuje się, że Celia nie jest chora, lecz spodziewa się dziecka. Przeczytaj, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu Akacjowa 38.