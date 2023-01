AKACJOWA 38. Co wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Akacjowa 38"? [odc. 8-10] oprac. an

Manuela chce zebrać pieniądze, żeby móc pojechać po córkę. Mimo prośby, matka odmawia udzielenia jej pomocy. Pablo zakochuje się w Leonor, która uczy go czytać. Trini tęskni za mężem. Córka przynosi mu list od Trini, który sama napisała. Celia czuje się coraz gorzej, ale nic o tym nie mówi mężowi. Boi się, że jest bezpłodna, co może spowodować odejście męża. Cayetana postanawia zwolnić całą służbę i zatrudnić na jej miejsce nowych pracowników. Co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Akacjowa 38"? Sprawdź!