AKACJOWA 38. Manuela i German jadą razem na wieś konno. Przeczytaj streszczenia kolejnych odcinków [odc. 25-27] 5.02.23

Akacjowa 38 odcinek 25. Streszczenie

Manuela i German jadą razem na wieś konno. Dziewczyna jest wspaniałą amazonką. German widzi, jak cierpi i prosi ją, by mu powiedziała prawdę o swojej przeszłości. Leonor jest szczęśliwa, bo jej powieść jest drukowana w gazecie. Tłumaczy Casildzie, dlaczego powieść jest podpisana męskim nazwiskiem. Ernesto doradza Ramonowi w interesach. Trini jest tym zaniepokojona. Celia i jej mąż przyjmują na kolacji Justa i Felipe. Justo opowiada im o tym, co go spotkało oraz dodaje, że wciąż liczy na znalezienie żony i teściowej.