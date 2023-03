AKACJOWA 38 odc. 44, 45, 46, 47. Sprawdź, co się wydarzy w połowie marca. Przeczytaj streszczenia kolejnych odcinków "Akacjowej 38" 9.03.23 an

47. odcinek Akacjowej 38 będzie można obejrzeć we wtorek 14 marca. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45. Odcinek potrwa około 40 minut. AKACJOWA 38 Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Akacjowa 38. Claudio pozwala Felipe wygrać z nim w pokera. W zamian Felipe ma go polecić loży masońskiej Wielkiego Wschodu. Mendez podejrzewa, że Manuela ma coś wspólnego z napadem na właściciela ziemskiego w Bribuesce. Espinosa pisze w liście do Germana, że to Cayetana wplątała go w aferę. Potem oddała się Espinosie, by oskarżyć go o gwałt i tym samym powstrzymać Germana od odejścia od niej. Przeczytaj co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Akacjowa 38".