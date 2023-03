AKACJOWA 38 odc. 49, 50, 51, 52. Cayetana spełnia obietnicę. Oto streszczenia kolejnych odcinków "Akacjowej 38" 15.03.23 an

52. odcinek Akacjowej 38 będzie można obejrzeć we wtorek 21 marca. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45. Odcinek potrwa około 40 minut. AKACJOWA 38 Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Claudio organizuje w domu Hidalgów wieczorek literacki, na który przybywa sam Leopoldo Alas Clarn. Dochodzi do sytuacji, w której Claudio przyznaje się, że to on pisze pod pseudonimem Leopoldo Safo. Felipe przeprasza Trini i prosi ją, by pomagała Celii. Vizcaino odmawia Manueli przyjęcia pieniędzy i wyjawienia, kim były kobiety, które zabrały jej córeczkę. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Akacjowa 38".